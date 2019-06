Brian Tyree Henry pronto ad entrare nel cast di A Quiet Place 2

Buone notizie per i fan di A Quiet Place 2: a pochi giorni dall'ufficialità della nuova data di uscita, emergono dettagli circa una trattativa piuttosto avanzata fra la produzione e l'attore Brian Tyree Henry, che dovrebbe unirsi al cast dell'atteso sequel.

A quanto pare, il co-protagonista di Atlanta raggiungerà Emily Blunt e Cillian Murphy nel cast di A Questi Place 2: per il momento non stati rivelati dettagli sul suo ruolo, ma sappiamo che ci sono altre famiglie sopravvissute nel mondo post-apocalittico creato da Krasinski - il cui personaggio, lo ricordiamo, essendo morto alla fine del primo film non tornerà nel sequel, neanche in forma di flashback - e si vocifera che Henry interpreterà un altro padre di famiglia che, al contrario del protagonista dello scorso capitolo, è sopravvissuto ai suoi cari, che invece hanno perso la vita.

Come riportato in precedenza, invece, Murphy interpreterà un personaggio dagli "obiettivi misteriosi" che si unirà alla famiglia protagonista, guidata dal personaggio della Blunt.

Brad Fuller, Andrew Form e Michael Bay torneranno come produttori, con la Paramount che distribuirà il film dal 20 marzo 2020. Henry, dopo la fama ottenuta grazie ad Atlanta di Donald Glover, è attualmente sulla cresta dell'onda: lo scorso autunno ha partecipato a ben quattro film, tutti diversissimi fra loro (il dramma di Barry Jenkins If Beale Street Could Talk, l'heist movie di Steve McQueen Widows, il dramma criminale di Yann Demange White Boy Rick, e il film d'animazione vincitore dell'Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse) e a quanto pare non si fermerà qui, dato che prossimamente lo rivedremo nel reboot de La Bambola Assassina, nell'attesissimo Joker di Todd Phillips e nel thriller di Joe Wright The Woman in the Window. Nel marzo 2020, infine, sarà al cinema anche con Godzilla vs Kong.