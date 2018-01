Brian Taylor apre ad un Universo Cinematografico su Crank

sono due film, diretti da, considerati da tutti 'fuori di testa' ma anche sorta ditra gli appassionati. E a lungo si è parlato di un, anche senza la sua star principale, Jason Statham

Ora, in una nuova intervista, Brian Taylor commenta la possibilità concreta di un Crank 3 e parla addirittura di un Universo Cinematografico sul franchise.

"Penso che Crank 3 debba essere possibilmente più fuori di testa di Crank 2, cosi come Crank 2 era più fuori di testa di Crank. Ovviamente ne abbiamo parlato ma, creativamente parlando, non ho mai sentito che fosse fuori di testa abbastanza da realizzarlo. Lo studio ci ha contattati per chiederci 'cosa ne pensate di questo? Cosa ne pensate di quest'altro?' ma gli scenari sono sempre stati più 'addolciti' rispetto a quel che penso il film dovrebbe essere" spiega il co-regista - insieme a Mark Neveldine - nell'intervista "E' ovvio che là fuori c'è un gran film che aspetta solo di essere fatto. Non so se sarà Jason Statham in sedia a rotelle tra 40 anni. Ma penso che dovrebbe esserci un Universo Cinematografico su Crank. Non solo un film. Quindi, chissà? Non c'è nulla in fase di sviluppo al momento. Ma mai dire mai".

E voi cosa ne pensate?