Brian di Nazareth, una scena verrà tagliata nella versione teatrale? Risponde John Cleese

Il cult dei Monty Python Brian di Nazareth avrà presto una versione teatrale e una scena del film sta facendo molto discutere in previsione della trasposizione sul palcoscenico. Una scena che molti commentatori vorrebbero fosse rimossa. Le proteste hanno stuzzicato la reazione di John Cleese sull'argomento.

La scena in questione viene considerata offensiva nei confronti della comunità trans. Si tratta comunemente chiamata 'di Loretta', perché uno dei personaggi maschili dichiara di voler essere una donna e chiede ai suoi amici di chiamarla Loretta da quel momento in poi. Le battute che scaturiscono da questa scena sono ritenute vecchie e retrograde, irrispettose nei confronti delle persone transgender.



John Cleese - che ha dicembre aveva iniziato una polemica con la BBC - ha risposto che lo scorso anno gli venne consigliato di togliere la scena ma lui ha dichiarato di non aver mai preso in considerazione questa possibilità, nonostante qualche giornale abbia erroneamente scritto il contrario:"Qualche giorno fa ho parlato con un pubblico fuori Londra. Gli ho detto che stavo adattando Brian di Nazareth in modo che potessimo farlo come uno spettacolo teatrale. Ho detto che un anno fa abbiamo fatto la lettura a tavolino dell'ultima bozza a New York e che tutti gli attori, molti dei quali vincitori di Tony, mi avevano fortemente consigliato di tagliare la scena di Loretta. Ovviamente non ho intenzione di farlo".



Nel film, Loretta dice:"È un mio diritto come uomo. Voglio avere bambini. È diritto di ogni uomo avere figli se lo desidera". A quel punto il personaggio di Cleese sottolinea come sia impossibile per un uomo avere figli perché non provvisti di grembo materno. E proprio questo passaggio sembra essere uno snodo problematico.

L'attore ha dichiarato inoltre che nemmeno la scena Il lato positivo sarebbe stata tagliata:"Non è vero, per un'ottima ragione. Non vogliamo turbare Eric [Idle] ed è il suo unico contributo alla sceneggiatura di Brian di Nazareth".

John Cleese è stato accusato di transfobia, dopo aver difeso pubblicamente i tweet di J.K. Rowling.