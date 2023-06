Brian di Nazareth, John Cleese taglierà la scena finale: 'è una gag vecchia 40 anni'

Brian di Nazareth sta per avere una sua versione teatrale e John Cleese si è aperto con il Mail on Sunday a proposito dei cambiamenti che la nuova versione vedrà messi in atto. In particolare Cleese ha parlato di un paio di scene iconiche del film dei Monty Python e ha ribadito l’intenzione di non tagliarne un’altra nonostante le polemiche.

Avevamo già riportato le parole di Cleeves a proposito di una scena di Brian di Nazareth che ha fatto infuriare la comunità trans, oggi, l’artista torna a parlarne e a ribadire l’intenzione di non eliminare quella scena e di avere altri piani per quanto riguardi dei tagli che secondo lui sono inevitabili.

Parlando con il quotidiano inglese Cleeves ha spiegato che la scena finale con la canzone intonata da Brian e dai suoi discepoli sarà tagliata dalla versione teatrale: “Era scioccante nel 1979. Era assolutamente stupefacente. La gente pensava che fosse esilarante, urlava dalle risate. Ebbene, ora nessuno si scandalizza più: è una gag vecchia di 40 anni. La gente ama la canzone, ma vogliamo concludere con qualcosa di assolutamente prevedibile?”.

Quindi ha aggiunto che non ci sarà più neanche la scena in cui “Romans Go Home" viene scritto con i graffiti ma ha ribadito l’intenzione di lasciare il momento in cui Stan annuncia di volere diventare donna e madre.

Cleeves ha spiegato al tabloid che sta ancora lavorando per rendere la scena adatta al progetto teatrale: “Ascolto tutti, poi ci penso a lungo termine e alla fine mi faccio una mia idea”.

In attesa di capire che reazioni susciterà il nuovo lavoro del componente dei Monty Python, vi lasciamo alla polemica dello stesso John Cleese contro la BBC.