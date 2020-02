Anche Brian J. Smith è entrato ufficialmente nel cast di Matrix 4

L'imminente e attesissimo film Matrix 4 aggiunge al suo già nutrito cast l'attore Brian J. Smith, che in precedenza aveva già collaborato con la regista Lana Wachowski alla famosa serie Sense8 di Netflix.

Secondo Deadline, Smith è stato scelto per un ruolo sconosciuto: curiosamente è l'ennesima ex star della serie Netflix ad entrare nel film, dopo i precedentemente annunciati Toby Onwumere ed Eréndira Ibarra, anche loro assunti per parti tenute segrete.

Nel corso della sua carriera, Smith ha anche recitato nel nella recente serie televisiva spin-off di Jason Bourne, Treadstone. La sua hit rimane comunque Sense8, che è stato un gran successo cult per lo streamer: quando lo show venne cancellato poco dopo la premiere della sua seconda stagione, i fan hanno lanciato una petizione per salvarlo e Netflix permise proprio alle Wachowski di girare un film finale.

Lana Wachowski, che ha co-scritto e co-diretto la trilogia originale di Matrix con sua sorella Lilly, torna a dirigere la quarta puntata da sola. Ha co-scritto la sceneggiatura con Aleksandar Hemon e David Mitchell. La data di uscita per il nuovo film è il 21 maggio 2021.



