Brian Helgeland ricorda Manny Coto: 'Scrivevamo insieme per poter stare insieme'

Manny Coto, sceneggiatore famoso per aver scritto tantissimi episodi di serie tv dall’enorme seguito, quali Dexter, Star Trek: Enteprise e American Horror Story è morto il 9 luglio 2023 all’età di 62 anni. Il collega e amico Brian Helgeland lo ha ricordato con una lunga lettera su Deadline, ripercorrendo la loro amicizia e carriera.

Dopo avervi riportato la notizia della morte di Manny Coto e le parole della famiglia, è arrivato anche il commiato dell’amico e collega di sempre Brian Helgeland che ha ricordato Coto con un lungo articolo sulla rivista online e che ha ripercorso tra le altre cose, un simpatico momento tra i due durante uno sciopero degli sceneggiatori simile a quello che sta bloccando Hollywood in questi giorni.

Helgeland ha ricordato che Coto aveva intravisto tra gli uomini in protesta Harlan Ellison, suo eroe di sempre, e dopo una gaffe imbarazzante che riguardava i motivi della protesta non aveva trovato il coraggio di chiedergli di fare una foto insieme salvo poi risolvere insieme allo stesso Helgeland con uno scatto rubato.

Quindi Helgeland ha parlato del primo incontro con Coto, sul set del film 976-Chiamata per il Diavolo e di come la loro amicizia sia iniziata in maniera quasi inconsapevole e poi di come, tre anni dopo, hanno creato in maniera inverosimile e poi venduto per un milione di dollari la sceneggiatura per The Ticking Man, film che non sarà mai realizzato, cambiando per sempre le proprie vite.

Helgeland ha finito con lo spiegare che in amicizia si fa tutto per scelta e che nonostante le loro carriere avessero preso pieghe differenti, si ritrovavano a scrivere insieme più per il gusto di passare del tempo tra di loro che per una questione di lavoro.

Quindi, il saluto finale: “Ti voglio bene, Manny Hector Coto, te ne vorrò sempre”.