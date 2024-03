Che fine ha fatto Brian De Palma: il regista si è ritirato o farà un altro film?

Che fine ha fatto Brian De Palma? È una domanda che sicuramente vi sarete posti dopo l'annuncio del ritorno al cinema in Italia di Scarface, capolavoro del regista che festeggia il suo 40esimo anniversario.

Secondo il noto portale World of Reel, Brian De Palma ha deciso di ritirarsi dal mondo del cinema: il sito ha avuto l'informazione da uno sceneggiatore candidato all'Oscar, rimasto anonimo, e avrebbe confermato l'indiscrezione anche con una seconda fonte informata sui fatti. De Palma, 83 anni, potrebbe aver deciso di concludere definitivamente la sua carriera.

Al di là di queste indiscrezioni, comunque, non abbiamo notizia di nuovi film di Brian De Palma all'orizzonte: prima del Covid, il regista aveva almeno due progetti in sviluppo, il film drammatico Sweet Vengeance – che nei piani doveva essere girato in spagnolo – e un film horror ispirato alla figura di Harvey Weinstein. Tuttavia, sempre World of Reel fa sapere che i due titoli sono stati cancellati, dunque anche se le voci sul ritiro di Brian De Palma dovessero essere smentite nei prossimi giorni il regista è comunque destinato a rimanere inattivo. Il suo ultimo film, lo ricordiamo, è stato il thriller Domino, uscito nel 2019.

Per altri contenuti scoprite quando uscirà Scarface in Italia, appuntamento che a questo punto diventa sacro per tutti gli appassionati del cinema di Brian De Palma.

