Brian De Palma debutta nella letteratura, annunciato il romanzo Are Snakes Necessary?

A poche ore dall'annuncio del romanzo d'esordio di Michael Mann, che fungerà da prequel del suo celebre thriller Heat - La Sfida, con Robert De Niro e Al Pacino, ecco che Entertainment Weekly annuncia un altro esordio nel mondo della letteratura, quello di Brian De Palma.

Il leggendario regista della New Hollywood, infatti, ha presentato ufficialmente il suo romanzo d'esordio, scritto insieme a Susan Lehman, che debutterà la prossima primavera. Intitolato Are Snakes Necessary?, il libro è descritto come "un thriller-satira politica dai tratti erotici" che condivide non pochi punti con il revenge-movie.

La storia vede protagonista un senatore che inizia a tradire la moglie affetta dal morbo di Parkinson con la bellissima e soprattutto giovanissima videografa della sua campagna elettorale. Quando però le cose iniziano ad andare male, il senatore recluterà un suo uomo di fiducia per sistemarle, con conseguenze mortali che da Washington arriveranno fino a Parigi.

Il titolo del romanzo fa riferimento al classico di Lady Eva di Preston Sturges (in cui Henry Fonda vede un libro intitolato Are Snakes Necessary?), mentre il romanzo stesso traboccherà di cenni e rimandi ad alcune fra le opere cinematografiche più famose di De Palma, compresi gli incontri con una troupe cinematografica in Francia impegnata in un remake di Vertigo di Alfred Hitchcock.

De Palma, conosciuto come il regista di Scarface, Carrie, Mission: Impossible, Gli Intoccabili e Blow Out, lavorerà come detto con la Lehman, ex editrice del New York Times la cui firma è apparsa su The Washington Post, The New Yorker e altri importanti giornali americani. Il loro romanzo è già stato letto e lodato da Martin Scorsese, che lo recensito entusiasticamente:

"Are Snake Necessary? ha quella stessa voce individuale, quello stesso umorismo oscuro, quella forte impronta da satira amara, quella stessa travolgente forza emotiva che contraddistingue i film di Brian" ha detto il regista di Taxi Driver. "È come avere un nuovo film di Brian De Palma."

Charles Ardai, fondatore della Hard Case Crime, la casa editrice che pubblicherà il romanzo, ha dichiarato: "È un grande privilegio collaborare con Brian e Susan per questo libro e dare il benvenuto a un cineasta del calibro di Brian De Palma nella nostra Hard Case Crime. Questa non è solo una grande storia del crimine, è uno sguardo acuto e spietato sullo stato delle cose - sia politico che extraconiugale - e sulla nostra turbolenta era moderna".

Qui sotto potete trovare la copertina del romanzo. Are Snakes Necessary? uscirà il 17 marzo 2020.

Per altre informazioni vi rimandiamo al trailer di Domino, nuovo film diretto da Brian De Palma in uscita proprio oggi 11 luglio nelle sale italiane. Nel cast le star de Il Trono di Spade Nikolaj Coster-Waldau e Carice van Houten, insieme a Guy Pearce. Nelle prossime ore troverete online anche la nostra recensione, quindi rimanete sintonizzati.