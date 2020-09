Brian De Palma compie 80 anni: tanti auguri a un genio indiscusso del cinema

Brian De Palma oggi compie 80 anni, e per festeggiarlo degnamente abbiamo deciso di ripercorrere la sua carriera attraverso i suoi film più significativa, da Carrie al più recente Domino.

Considerato come uno dei registi più rappresentativi e riconoscibili della New Hollywood insieme a Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, nel corso della sua carriera si è ispirato largamente al cinema di Alfred Hitchcock e ha a sua volta contribuito alla formazione di Quentin Tarantino, che lo reputa da sempre uno dei suoi registi preferiti.

Nel corso di una carriera quarantennale si è messo alla prova con numerosi generi cinematografici, dall'horror al thriller, dal gangster movie alla fantascienza: dopo il debutto con Murder à la mod e il satirico Ciao America!, affronta di petto gli anni settanta con Le due sorelle, Il fantasma del palcoscenico e soprattutto Carrie, considerato ancora oggi come uno dei migliori adattamenti di Stephen King. Negli anni '80 arriveranno i capolavori assoluti, con Vestito per uccidere, Blow Out, Scarface e Omicidio a Luci Rosse uno dopo l'altro, senza dimenticare Cadaveri e compari e Gli Intoccabili.

Gli anni '90 videro l'uscita di numerosi altri cult, primi fra tutti Carlito's Way, Il falò delle vanità, Doppia personalità, Omicidio in diretta con Nicolas Cage e il primo storico episodio della saga di Mission: Impossible con Tom Cruise.

