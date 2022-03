Brian Cox torna a parlare di Johnny Depp: 'Sopravvalutato? Era una semplice battuta'

Il mondo del cinema archivia, ma non dimentica: nonostante l'intensità della polemica si sia inevitabilmente affievolita col tempo, dunque, nessuno ha rimosso il velenoso commento di Brian Cox su Johnny Depp, con la star di Possession che qualche tempo fa definì sopravvalutato il suo amatissimo collega.

Dopo aver recentemente specificato di non voler mancare di rispetto a Johnny Depp, dunque, Cox è tornato a parlare della questione durante un'ospitata da Jimmy Kimmel, riducendo la sua uscita sul talento della star di Edward Mani di Forbice ad una semplice battuta poco riuscita.

"Sai come funziona. Uno fa una battuta, io feci una semplice battuta. In un certo senso me ne pento, perché non mi comporto così di solito. Fui semplicemente un po' loquace, un po' chiacchierone. [...] Si è fatto vivo spesso il suo... Lo chiamano fan club, ma secondo me è più qualcosa tipo un'agenzia della CIA che lavora per conto suo" sono state le parole con cui Cox ha cercato finalmente di sedare la polemica.

L'attore, ricordiamo, nella sua autobiografia ne ha avute anche per altri colleghi, a partire da Edward Norton ("Un vero rompicog**oni"). Sarà finita qui? Lo scopriremo solo nei prossimi tempi! Di recente, vi ricordiamo, Johnny Depp è stato annunciato come protagonista in un film su Luigi XV.