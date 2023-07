Brian Cox ricorda l'importanza di Turner Classic Movies: 'TCM è una risorsa vitale'

Dopo il recente terremoto ai piani alti della dirigenza di Turner Classic Movies sono state tante le voci che si sono alzate in difesa della rete dedicata ai grandi classici del cinema. L’ultimo a riflettere sulla cosa è stato il protagonista di Succession Brian Cox, che ha espresso tutta la sua preoccupazione in merito.

Abbiamo già riportato la notizia che Michael De Luca e Pam Abdy saranno i nuovi supervisori di Turner Classic Movie e, dopo la levata di scudi di filmmaker quali Spielberg, Scorsese e Paul Thomas Anderson, è toccato all’attore britannico prendere la difesa del canale tematico.

In un’intervista con Above the Line, Cox si è espresso in supporto di Turner Classic Movie spiegando quanto sia importante per la memoria storica che il canale continui a fare quello che ha sempre fatto: “Ho appena scritto una cosa su Facebook perché sono inorridito. Penso che TCM sia una risorsa vitale. Mi piace molto il senso di capire chi siamo, da dove veniamo e la nostra storia. Per me è fondamentale vederlo e viverlo”.

Quindi l’attore ha spiegato di ispirarsi tantissimo ai vecchi film del passato per costruire i suoi personaggi: “Per me la storia del cinema, la sua visione e il modo in cui TCM la presenta sono risorse incredibili perché mi fanno capire quanta strada abbiamo percorso. Ma anche quanta strada non abbiamo fatto. Abbiamo viaggiato tecnicamente, ma in termini di veridicità della recitazione, non ci sono attori più veri di Spencer Tracy e Katherine Hepburn. E li vedi insieme in ciò che creano. Per questo quel cinema è sempre stato vitale per me. Assolutamente vitale”.

Parole importanti quelle dell’attore, e, in attesa di capire come evolverà la vicenda, vi lasciamo alle parole di Brian Cox a proposito dei suoi progetti futuri.