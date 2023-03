Brian Cox sul method acting: 'Mer*a americana. Daniel Day Lewis si è ritirato a 55 anni!'

Method acting sì, method acting no: il processo che porta un attore a identificarsi completamente con il suo personaggio per esprimersi al meglio sul set è sempre stato argomento di discussione nel mondo del cinema, e Brian Cox è solo l'ultimo di una lunga serie di attori a essersi detti fondamentalmente contrari alla sua attuazione.

Dopo aver consigliato a Jeremy Strong di fumare più erba e di rilassarsi, dunque, la star di Succession è tornata a esprimersi sull'argomento con parole non meno forti di quelle a cui ci ha abituato: "È uno scontro culturale. A me non piace tutta questa mer*a americana. Fai semplicemente il tuo lavoron, non 'identificarti'" ha sbottato l'attore.

Sempre Cox ha quindi proseguito, parlando di Daniel Day Lewis, tra i più acclamati esponenti della recitazione di metodo: "Si è ritirato all'età di 55 anni, ma io dico che quello è il momento in cui i ruoli cominciano a diventare davvero interessanti! Ti sei ritirato al punto in cui avresti trovato i ruoli migliori. Ovviamente Jeremy [Strong] era l'assistente di Dan, quindi ha imparato tutta quella roba da lui".

Insomma, nella vita si cambia idea di continuo, ma Brian Cox sembra davvero tutt'altro che intenzionato a cominciare ad apprezzare il method acting! Daniel Day Lewis avrà qualcosa da ridire? Conoscendo la natura schiva del personaggio immaginiamo di no, ma ovviamente... Mai dire mai!