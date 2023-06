Brian Cox senza limiti: a 77 anni vuole interpretare un eroe d'azione!

Brian Cox compie 77 anni nel 2023 - lo stesso anno in cui si conclude Succession, la pluripremiata serie TV in cui ha recitato nei panni di Logan Roy; eppure l'attore, nonostante la sua veneranda età, è pronto per un passo ancora più grande: diventare un eroe d'azione!

"Sono favorevole all'espansione, all'esplorazione di nuovi limiti" ha dichiarato. "Voglio dire, essere una star d'azione di 77 anni potrebbe essere qualcosa di molto interessante da intraprendere. Sai, non sono contrario a una cosa del genere. Sono molto contento che tu ne abbia parlato, perché non sono affatto contrario. Spesso mi ritrovo a pensare: 'Oh, forse potrei fare questo, un giorno'. Ma non l'ho fatto perché all'epoca il mondo era diverso. Ma deciderei di farlo soltanto in caso di una grande sceneggiatura. No, rifiuterei se si trattasse di una specie di hokum", ossia un qualcosa dalla scarsissima verosimiglianza. In un'altra occasione, Brian Cox di Succession ha parlato del metodo di recitazione.

Classe '46, Brian Cox è un attore britannico che ha recitato in pellicole quali Il collezionista, The Ring, X-Men 2, Troy e Separazione, a cui si aggiungono Arma segreta, I Medici, Guerra e pace, Succession e svariate altre serie TV. Nel 2020 vinse il Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica (Succession), mentre nel 2001 il Premio Emmy come miglior attore non protagonista in una miniserie o film per la televisione (Il processo di Norimberga).

Riguardo lo show ideato da Jesse Armstrong, invece, l'attore non ha dubbi: Brian Cox di Succession risponde alla teoria che ruota intorno al suo celebre personaggio.