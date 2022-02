Brian Cox su Brad Pitt: 'Non sono gay ma il suo Achille in Troy mi lasciò a bocca aperta!'

Dopo aver sparato a zero anche su Quentin Tarantino, la star di Succession Brian Cox ha finalmente speso parole d'apprezzamento per qualcuno, ricordando il leggendario Achille di Brad Pitt in Troy, il blockbuster epico di Wolfgang Petersen.

L'attore ha recentemente parlato con Vanity Fair dei ruoli più importanti della sua carriera, e ovviamente ha ricordato quello di Agamennone nel del 2004. Nell'intervista, l'attore si è concentrato in particolare sull'Achille di Brad Pitt, ricordandone la folgorante bellezza.

"Non ho mai inseguito qualcosa o qualcuno nella mia carriera, ho sempre lasciato che le cose andassero come dovevano andare. All'epoca sapevo che la parte di Agamennone era disponibile e sapevo di essere assolutamente perfetto per quel ruolo. Mi sono offerto volontario, accettai di volare a Londra per incontrare Wolfgang Petersen. Sapevo di essere di fronte ad un grande progetto con un grande cast" ha dichiarato Brian Cox, che poi ha discusso la bellezza di Brad Pitt sul set. "Ricordo che a un certo punto ho incontrato Brad, e ne sono rimasto sconvolto. Se non ricordo male non aveva mai interpretato un film in costume, e quando lo vidi con quell'armatura cortissima camminare sul set davanti a me la mia mascella è caduta a terra. Era straordinariamente bello. Io sono etero ma devo ammetterlo, ho pensato: 'Wow, mio ​​Dio! Questo ragazzo è sbalorditivo.' Che possibilità ha qualcuno che deve condividere lo schermo con questo essere perfetto?"

