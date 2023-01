Brett Goldstein: la Marvel mi ha impiantato un chip dopo avermi ingaggiato come Ercole

Dopo Thor: Love and Thunder e Black Panther: Wakanda Forever, il Marvel Cinematic Universe si prepara a entrare in un'intrigante fase 5 come già visto nell'analisi del trailer di Ant-man and the Wasp: Quantumania, in uscita nel prossimo febbraio, dopo un 2022 ricco di produzioni, successi e interessanti novità.

Tra queste non si può non menzionare l’entrare in scena nell’universo cinecomico di personaggi della mitologia greca quali Zeus ed Ercole, raggiunti dal dio del tuono a Omnipotence City per chiedere aiuto contro Gorr.



A proposito della sua presenza nella scena a metà dei titoli di coda, l’attore Brett Goldstein, che interpreta proprio il figlio del re dell’Olimpo, ha scherzato in un’intervista a “The Late Show With Stephen Colbert” a proposito dell’importanza per i Marvel Studios di tenere sotto controllo qualsiasi leak: “Ho persino paura di raccontarti questo. Quando sono stato preso per il lavoro, quando arrivi sul set, vieni preso da parte da un membro della security della Marvel e ti iniettano un microchip. É stato come a dire che se racconti a qualcuno di quello che hai fatto, noi ti uccideremo e il tuo cervello esploderà. Così non ho potuto raccontare a nessuno (della mia partecipazione). Non l’ho potuto dire alla mia famiglia e non ho potuto dirlo a nessuno, e non sono sicuro di potervelo dire adesso: alla fine del film, ci sono io, nella sequenza dopo i titoli di coda”.



Le scene post-credit di Thor: Love and Thunder aprono molte possibilità per il futuro del dio del tuono e per l’intero MCU che continua a registrare incassi record a ogni film distribuito.



In tal senso, a prescindere dai toni scherzosi di Goldstein, non si può che fare i complimenti alla Marvel per l'ottimo lavoro fatto nel mantenere segreti i dettagli sui progetti futuri.