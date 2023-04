Thor 4, Brett Goldstein su Ercole: 'Ai fan piacciono gli uomini pelosi'

Dopo l'esilarante racconto sul microchip Marvel Brett Goldstein è tornato a parlare del suo ruolo in Thor: Love and Thunder.

L'attore, nel quarto film dedicato al dio del Tuono interpretato da Liam Hemsworth, compare nei titoli di coda pronto a uccidere Thor. Pochi secondi in cui l'attore interpreta Ercole sono bastati per consacrare Brett Goldstein come sex symbol, un ruolo che non ha mai considerato prima che fosse acclamato dal pubblico.

"Questa è la prima volta che ne sento parlare. Sono lusingato che tu me lo dica - ha detto Goldstein a Variety - e mi aspetto che tu mi parli come tale d'ora in poi. Come mi sento a diventare un sex symbol? Non lo so. Puoi dire: 'Arrossisce, sembra confuso, la sua testa esplode'".

Per l'attore il successo tra i fan è dovuto esclusivamente all'aspetto rude e tenebroso del suo personaggio.

"Forse la gente è attratta dagli uomini pelosi. Mi sembra di essere l'unica persona a Los Angeles negli ultimi 15 anni che ha ancora i peli del corpo. Forse è una cosa tipo, 'Wow, cos'è questo? Questo è una novità", ha scherzato l'attore.

Brett Goldstein, dunque, potrebbe essere la star in un ipotetico quinto capitolo di Thor: pare che tra Liam Hemsworth e Ercole ci sia già complicità a giudicare dalle battute di Hemsworth indirizzate a Goldstein. Tuttavia, al momento, non sappiamo se Thor tornerà per un altro film della saga o del franchise generale.