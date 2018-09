Brett Cullen sarà Thomas Wayne nel film incentrato sul Joker

Mentre le riprese del film sono iniziate (come avete potuto vedere dalle foto e dai video provenienti dal set), il sito The Wrap svela chi interpreterà Thomas Wayne all'interno del film stand-alone dedicato al personaggio del Joker.

L'attore Brett Cullen (Ghost Rider, Il Cavaliere oscuro - Il Ritorno) si è infatti unito al cast della pellicola firmata da Todd Phillips nei panni del padre del ben noto Bruce Wayne; ricordiamo che, inizialmente, la Warner aveva ingaggiato l'attore Alec Baldwin per impersonare Thomas Wayne ma per "impegni presi in precedenza" Baldwin ha dovuto, immediatamente, abbandonare il progetto, lasciando di fatto il personaggio senza un volto, almeno fino ad oggi.

Il cast, oltre al tre volte nominato all'Oscar Joaquin Phoenix e il due volte premio Oscar Robert De Niro, comprende anche la candidata all'Emmy Zazie Beetz (Atlanta, Deadpool 2), Marc Maron (Glow), la vincitrice del Golden Globe Frances Conroy (American Horror Story) e Josh Pais (Ray Donovan). Il film arriverà nei cinema di tutto il mondo dal 4 ottobre 2019.

La pellicola dedicata al personaggio del Joker, leggendario arcinemico di Batman nei fumetti della DC, sarà completamente scollegato dall'Universo Cinematografico DC dove, invece, il personaggio continuerà ad avere il volto di Jared Leto.