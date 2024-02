Bret Easton Ellis dirige la star di Stranger Things Joseph Quinn nel film horror Relapse

Lo scrittore di American Psycho Bret Easton Ellis dirigerà una star di Stranger Things nel suo debutto alla regia.

“Relapse” è il titolo del primo film diretto da Bret Easton Ellis, scrittore di fama mondiale (American Psycho, Meno di Zero, le regole dell’attrazione). Come protagonista ci sara Joseph Quinn, interprete di Eddie Munson nella serie Tv Netflix di successo Stranger Things. Questa è la sinossi di Relapse: “Alimentata dalla sua personalità instabile e dal potere invasivo dei social media, la paranoia di Matt cresce, incrinando il suo programma di riabilitazione. Quando ricomincia a drogarsi, una misteriosa presenza inizia a crescere intorno a Matt, e un mostro che lo perseguita da quando era adolescente si rivela. Il suo terapeuta cerca di aiutarlo, convinto che il mostro sia in realtà nella testa di Matt.”

Queste le parole di Ellis a proposito del suo debutto nel mondo della regia e dell’horror: “Sono cresciuto guardando gli iconici film horror degli anni Settanta. Ho scritto "Lunar Park", un romanzo horror, come omaggio a Stephen King. Mi sembra appropriato che il mio primo film sia un horror. La semplicità di 'Relapse' sembra la forma perfetta per il mio debutto alla regia: qualcosa di diretto e d'impatto.”

È stata annunciata anche una serie tv basata sul romanzo di Bret Easton Ellis The Shards e creata da Luca Guadagnino.