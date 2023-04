Bret Easton Ellis attacca: 'Vittoria Michelle Yeoh politica, meritava Cate Blanchett'

Bret Easton Ellis, romanziere, saggista e sceneggiatore di Los Angeles celeberrimo per American Pshyco, ha aspramente criticato la vittoria di Michelle Yeoh agli Oscar 2023 per il ruolo di protagonista in Everything Everywhere all at once ai danni della collega Cate Blanchett, protagonista di Tar.

Chi bazzica il lavoro dell'autore di Meno di zero e Le regole dell'attrazione sa che, da buon losangelino, Bret Easton Ellis è anche un esperto conoscitore dell'industria hollywoodiana - recentemente ha affermato che il suo prossimo lavoro sarà proprio un libro sul cinema ispirato a quanto fatto da Quentin Tarantino in Cinema Speculation - per la quale, oltre ai tanti adattamenti dei suoi libri, ha anche personalmente realizzato diverse sceneggiature (la più meritevole delle quali è probabilmente quella di The Canyons, diretta da Paul Schrader). Ed proprio commentando l'attuale stato di Hollywood nel corso di una recente intervista promozionale a Parigi per il suo nuovo romanzo The Shards (onirico e inquietante: se masticate l'inglese non potete perdervelo!) che Bret Easton Ellis ha sparato a zero contro Everything Everywhere all at once, nello specifico contro la statuetta per la miglior attrice protagonista consegnata a Michelle Yeoh e non a Cate Blanchett.

"Non credo che l'Academy considerasse davvero Everything Everywhere all at once il miglior film dell'anno. Solo che, per vincere l'Oscar per il miglior film, devi far piangere gli spettatori. E Tár non fa piangere nessuno. Ma quello è stato senza dubbio il miglior film che ho visto nel 2022. Scritto in modo brillante, diretto in modo brillante, recitato in modo brillante. Molto freddo. Ma sorprendente. Everything Everywhere all at once, per molte persone, è stato molto divertente, irriverente. Bisogna riconoscere che i registi hanno molta immaginazione. Ma è arrivato un momento in cui non ce la facevo più. Volevo uscire dal cinema. Ci sono andato il primo fine settimana con il mio ragazzo e ci sono un sacco di cose che mi sono piaciute. La prima mezz'ora mi ha commosso, con questa madre, questa famiglia e i loro problemi con le tasse. Poi non ci ho capito niente per un'ora, anche se singolarmente ci sono delle scene molto riuscite. E poi alla fine le persone piangono quando madre e figlia si riconciliano. E, come ho detto, ci vuole questo per vincere il miglior film. Penso che Ke Huy Quan abbia meritato di vincere, è fantastico. D'altra parte, Cate Blanchett avrebbe dovuto essere incoronata migliore attrice per Tár al posto di Michelle Yeoh. La sua vittoria è stata certamente una scelta politica."

Insomma, Everything Everywhere e i suoi record agli Oscar 2023 continuano a far discutere i cinefili di tutto il mondo.