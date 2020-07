Brenton Thwaites, Nightwing: 'Team up con Robert Pattinson? Dovevo farlo con Ben Affleck'

Il Nightwing della serie tv Titans incontrerà mai il nuovo Cavaliere Oscuro della saga The Batman interpretata da Robert Pattinson? Questa la domanda posta a Brenton Thwaites durante una recente intervista con Rotten Tomatoes, che potete vedere in calce all'articolo.

La risposta dell'attore è stata: "Penso che la DC TV e il mondo del cinema siano due realtà ancora abbastanza separate. Questa potrebbe essere certamente un'opportunità per Matt Reeves e DC Films di integrarsi in qualche modo. Mi piacerebbe davvero molto farlo, ma non credo che Titans faccia parte di quel franchise."

Thwaites ha anche parlato della sua esperienza di casting per Titans, affermando che la sua intenzione originale era quella di recitare nel film stand-alone Nightwing di Warner Bros. "Quando ho firmato per Nightwing mi stavo informando sul film che stavano preparando. Originariamente, nella mia testa, mi ero ispirato ai Batman di Nolan e avevo immaginato di fare questo fantastico film di Nightwing, perché so che la Warner Bros. lo stava sviluppando", ha detto. "Doveva essere il Nightwing del franchise con Ben Affleck." Ha aggiunto che, ora che il ruolo è passato a Pattinson, non ha idea di che fine abbia fatto il progetto cinematografico dedicato a Nightwing.

Ricordiamo che un crossover tra la DC Films e la DC TV è già accaduto durante l'evento Arrowverse "Crisis on Infinite Earths", con il Flash di Ezra Miller che ha incontrato quello di Grant Gustin protagonista del network The CW.

Diretto e co-scritto da Matt Reeves, The Batman è interpretato da Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Jayme Lawson e Peter Sarsgaard. Il film arriva nelle sale l'1 ottobre 2021 e sarà presentato al DC FanDome il 22 agosto prossimo.

