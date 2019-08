Brendan Fraser vuole tornare per un reboot o un sequel de La Mummia

Nonostante un reboot della saga de La Mummia sia arrivato in tempi piuttosto recenti con Tom Cruise protagonista, Brendan Fraser si è detto più che disposto a tornare nel franchise che lo rese celebre tanto in un sequel diretto quanto in un nuovo reboot.

Durante la sua apparizione al Fan Expo in Canada, l'attore ha risposto ad una serie di domande riguardanti il suo ruolo nella saga di fine anni '90, e quando gli è stato chiesto se avrebbe accettato di tornare in un eventuale nuova iterazione, lui ha dimostrato un grande entusiasmo:

"Assolutamente!", ha affermato, per poi stabilire le condizioni per il suo ritorno: ogni film della saga è molto difficile da realizzare, ha spiegato l'attore, ma con l'idea buona sarebbe disposto a gettarsi a capofitto nel progetto.

“Posso dire che so quanto sia difficile realizzare quei film. Ho provato a farli tre volte e l'ingrediente essenziale è il divertimento. Devi ricordarti di divertirti. Quindi, se c'è un modo divertente di riavvicinarsi a quelle storie, chiunque voglia raccontarle può contare su di me."

Voi cosa ne pensate? Vi interesserebbe vedere un nuovo capitolo della saga originale? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

