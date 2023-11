Brendan Fraser torna da protagonista dopo The Whale: annunciato il suo nuovo film

Nella storia di Hollywood sono molte le stelle la cui carriera si è inavvertitamente fermata dopo un flusso continuo di successi ed i motivi possono essere i più disparati. Tuttavia questo genera anche un rinnovato interesse nel vedere questi volti tornare in pista dopo diverso tempo. Proprio quest'ultimo è il caso di Brendan Fraser.

L'attore è diventato noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo da protagonista nei tre film de La Mummia realizzati sul finire degli anni novanta e l'inizio dei duemila.

Successivamente il suo nome ha iniziato a sparire dalle locandine delle pellicole più recenti fino a che non sembrava avere del tutto lasciato il mondo dello spettacolo. Tuttavia, come potete leggere anche nella nostra recensione di The Whale, il tempo lontano dalle scene non ha di certo intaccato il suo talento, anzi.

Si perché lo scorso anno Brendan Fraser è tornato più forte che mai, arrivando persino a vincere il premio Oscar come miglior attore protagonista, ed ora vuole riprovarci.

Alcune fondi dicono infatti che potrebbe prendere parte al film Rental Family in un ruolo principale. Il progetto è in sviluppo dal 2019 e segue le vicende di un attore squattrinato che vive a Tokyo, il cui destino lo porterà ad intraprendere un viaggio alla ricerca di sé stesso.

Voi che ne pensate?