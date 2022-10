Brendan Fraser torna a parlare di Batgirl: 'La cancellazione? Una tragedia'

La cancellazione di Batgirl da parte di Warner Bros. Discovery farà parlare di sé ancora per un bel po' di tempo: lo scandalo derivato dalla decisione degli studios ha scatenato un'onda lunga che non è destinata a esaurirsi nel giro di poco tempo, come confermano anche le dichiarazioni rilasciate proprio in queste ore da Brendan Fraser.

L'attore, che già di recente aveva pronosticato una splendida carriera per Leslie Grace, è infatti tornato a commentare la decisione di Warner Bros. Discovery, ribadendo che un comportamento del genere non potrà far altro che generare ulteriore sfiducia da parte degli addetti ai lavori nei confronti delle major dell'industria.

"È una tragedia. È una cosa che non genera fiducia tra registi e studios. Leslie Grace era stata fantastica, lei è una potenza, era veramente azzeccata. Tutto ciò che abbiamo fatto è stato davvero entusiasmante, tutto il contrario di ciò che dovrebbe essere un film tutto in green screen e pensato solo per il digitale. Era un film dal grosso budget, ma al tempo stesso ridotto all'essenziale" sono state le parole della star di The Whale.

Bello o brutto che fosse, comunque, non lo sapremo mai se non attraverso le parole dei protagonisti, e ciò, comunque stiano le cose, non può che essere un dispiacere per gli appassionati di tutto il mondo. Recentemente, intanto, Leslie Grace ci ha mostrato un dietro le quinte di Batgirl sui social.