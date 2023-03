Brendan Fraser tagliato da Killers of the Flower Moon? Cannes si tinge di giallo

Poche ore fa è stato ufficialmente confermato che Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese andrà a Cannes 2023, ma la pubblicazione del comunicato stampa ha tinto di giallo il tappeto rosso della Croisette: il nome di Brendan Fraser è infatti totalmente assente dall'elenco del cast.

Nell'email recapitata a chi scrive nel corso della mattinata, si legge: "Il Festival di Cannes è lieto di accogliere Martin Scorsese il prossimo maggio sulla Croisette, insieme a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e altri membri del cast e della troupe. Il film sarà proiettato sabato 20 maggio al Grand Théâtre Lumière". Da notare che, oltre a quello di Brendan Fraser, è assente anche il nome di John Lithgow: certo è sempre possibile che i due attori siano riassunti dalla dicitura di 'altri membri del cast', ma nasconderli sarebbe una scelta quantomai curiosa, considerando che si tratta di un amatissimo neo-premio Oscar e di un pluripremiato veterano del cinema.

Non a caso, subito dopo l'annuncio di Cannes ha iniziato a farsi strada il rumor che Brendan Fraser e John Lithgow sono stati tagliati da Killers of the Flower Moon. Sarà davvero così? Secondo le indiscrezioni il nuovo film scorsesiano sarà davvero lungo (si parla di oltre tre ore) e non è da escludere che le parti minori possano essere state rimosse in fase di montaggio. Oppure quella di Cannes è semplicemente una clamorosa svista: che in Francia non sia arrivata la Brendan Fraser mania? Naturalmente, a meno di conferme o smentite, la verità probabilmente verrà fuori solo il 20 maggio, quando il film sarà proiettato per i presenti al Festival.

Tra l'altro va segnalato anche che Cannes non ha specificato se Killers of the Flower Moon gareggerà per la Palma d'Oro, dato che il film di Scorsese è stato inserito nel festival a livello generico: sarà in concorso oppure fuori concorso? L'autore vinse la Palma d'oro nel 1976 con Taxi Driver e il premio come miglior regista per After Hours, dieci anni dopo il successo di Taxi Driver. Nel 1998 è stato presidente della giuria che ha consegnato la Palma d'oro al regista greco Theo Angelopoulos per L'eternità e un giorno, mentre quattro anni dopo ha presieduto la Giuria della Cinéfondation e dei Cortometraggi insieme al regista iraniano Abbas Kiarostami.

Insomma, per un thriller investigativo da 200 milioni di dollari, ci sono ancora tanti misteri intorno al film. Come sempre vi terremo aggiornati.