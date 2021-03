Brendan Fraser, la star de La mummia è trend sui social: ecco perché

Brendan Fraser, star di La mummia e Doom Patrol, è trend da ieri su Twitter semplicemente perché i fan amano e apprezzano l'attore e vogliono celebrarlo , condividendo post sui suoi film più celebri, mentre imbastiscono conversazioni su quanto lo apprezzano e gli augurano buona giornata. E non è la prima volta che Fraser diventa trend sui social a causa dell'affetto dei fan nei suoi confronti. Nonostante i social possano rivelarsi ambienti tossici e negativi in molti casi, Brendan Fraser è trend a causa dell'amore dei fan e dei sentimenti positivi nei suoi confronti. La star de La mummia ha vissuto periodi complicati; Fraser ha dichiarato di aver rischiato la vita più volte nel corso degli anni , dopo il grande successo ne La mummia. Molti fan hanno elogiato i suoi ruoli precedenti in film come Sbucato dal passato, La mummia, Il mio amico scongelato mentre altri lo apprezzano per il suo recente ruolo di Cliff Steele/Robtman in Doom Patrol. Ma è soprattutto l'uomo ad essere amato dai fan, come dimostrano alcuni tweet che fanno riferimento ad elogi che vanno oltre il suo talento come attore.

Diventare trend su Twitter e i social in generale può essere derivare da svariate motivazioni. Spesso capita per via di un avvenimento specifico e particolare, che sia positivo o negativo. Difficilmente accade senza una ragione specifica. E ogni tanto qualcuno diventa trend per una ragione molto positiva com'è accaduto ad una star anni '90 .

Anytime Brendan Fraser trends, I know it is because everybody acknowledges the literal sunshine that he is. It has happened so many times now lol. Keep the love coming folks. The man deserves it and always has, it's about time we show him what he's worth 🙌🏽❤ pic.twitter.com/FGhoJ3tdAS — A WHOLE ASS MESS (@SJibbity) March 28, 2021

Good morning especially to Brendan Fraser. I hope he’s made aware of the outpouring of love he’s getting on Twitter. He deserves the world. — Jen DeLuca (@jaydee_ell) March 28, 2021