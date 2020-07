Brendan Fraser, che fine ha fatto la star de La Mummia e Indiavolato?

A cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000 Brendan Fraser era uno di quegli attori in cui era pressocché impossibile non imbattersi nel corso di una tranquilla sessione di zapping, tanti erano i film di successo a cui prendeva parte in quel periodo.

Anche limitando il nostro raggio d'azione al grande schermo la lista dei successi del buon Brendan è decisamente folta: da George Re della Giungla a Indiavolato, passando per i vari capitoli de La Mummia e Indiavolato, Looney Tunes: Back in Action e tanti altri ancora, senza contare quindi apparizioni in TV come quella, indimenticabile e dolorosa, nei panni del Ben di Scrubs.

Negli ultimi anni, però, il nostro sembra aver voluto allentare la presa: al cinema ci sono stati ben sei anni di vuoto tra il 2013 e il 2019, anno in cui l'abbiamo rivisto ne La Rosa Velenosa; le cose sembrano invece andar meglio sul fronte televisivo, con Fraser che figura ormai da più di un anno nel cast fisso di Doom Patrol.

Va ricordato, comunque, che nel 2018 Fraser denunciò per molestie nei suoi confronti l'ex-presidente della Hollywood Foreign Press Association: proprio da questa vicenda scaturì la decisione dell'attore di stare lontano dai riflettori per un po'. Di recente, intanto, abbiamo visto Brendan Fraser elogiare il suo stunt per il lavoro svolto in Doom Patrol.