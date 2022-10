Brendan Fraser si scusa per George re della Giungla: 'qualcuno è nei guai...'

Dopo il successo di The Whale, grande ritorno sugli schermi di Brendan Fraser, l'attore hollywoodiano ricorda alcuni momenti non proprio onorevoli di uno dei suoi film più famosi: George Re della Giungla

L'attore era sparito dagli schermi per un po', infatti ci si è chiesto spesso che cosa ha fatto Hollywood a Brendan Fraser. Le domande sono tante, ma l'importante è che l'attore quest'anno sia tornato sugli schermi ma soprattutto che abbia conquistato nuovamente il pubblico: infatti, The Whale è stato premiato a Toronto. E' però l'applauso lunghissimo dei fan alla Mostra di Venezia a confermare il grande apprezzamento per il suo ritorno. Fraser, in lacrime, ha mostrato grande riconoscenza.

Forse è anche per questo che durante il Mill Valley Film Festival in California, Fraser ha chiesto scusa per un inconveniente per niente carino, durante le riprese di George Re della Giungla. In un'intervista con SFGATE, Fraser riporta alla memoria una scena del film in cui il protagonista salva un paracadutista che è rimasto appeso al Bay Bridge (San Francisco):

"Mi sento quasi in dovere di chiedere scusa. Mentre giravamo George Re della Giungla, George va per salvare un paracadutista incastratosi nel Golden Gate Bridge". (qui Fraser ha confuso due ponti dal nome simile, Golden Gate Bridge e Bay Bridge)

Perché dovrebbe chiedere scusa? L'attore risponde che "la Disney ha piazzato un manichino e l'ha appeso ai montanti del ponte". Fraser si scuserebbe quindi con la città si San Francisco, perché la scena avrebbe "creato traffico su un lato del ponte", nonché un allarmismo generale: "Ero nel mio trailer, con la TV accesa e Oprah è stata interrotta perché c'era una notizia speciale che mostrava degli elicotteri preoccupati per un paracadute pendente dal ponte".

La reazione subitanea dell'attore è stata quella di dire: "Aspetta un momento, qualcuno non ha chiesto un permesso... qualcuno è nei guai con il sindaco."

Per concludere, Fraser non è chiaramente responsabile dell'accaduto, ma si sente che il minimo che possa fare è "solamente scusarmi per questo".