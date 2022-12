Brendan Fraser ricorda Scuola d'Onore: 'Devo ringraziare Matt Damon'

Brendan Fraser ha vissuto anni difficili prima di tornare alla ribalta grazie a The Whale: prima degli eventi che ne minarono la serenità, però, il nostro ex-George Re della Giungla fu un giovane attore in rampa di lancio con davanti una carriera che molti prevedevano luminosa, e per ciò, prima de La Mummia, va ringraziato Scuola d'Onore.

Recentemente apparso nel trailer di The Whale, Fraser ha infatti voluto ricordare proprio il film uscito nel 1992 in occasione dei 30 anni dal suo debutto in sala, soffermandosi in particolare sulla chimica immediatamente trovata con la sua co-star Matt Damon.

"Quando feci il provino per Scuola d'Onore ero appena uscito dall'accademia ed era, sapete, una specie di test. Vieni messo alla prova per capire se puoi avere un posto in questo mondo, in questo media, in questo format. E devo dire che fu con Matt che trovai subito il passo giusto. Sapevo dentro di me come non imitarlo, camminando insieme e andando spalla a spalla. E penso che abbia funzionato, perché ebbi il lavoro. Quindi devo ringraziarlo per questo" sono state le parole dell'attore.

Speriamo che con il film di Darren Aronofsky Fraser possa effettivamente riprendere il filo del discorso dal punto in cui era stato interrotto, prendendosi finalmente quella carriera a cui sembrava destinato all'epoca di Scuola d'Onore: l'attore, comunque, non ha dimenticato i torti subiti, e ha infatti deciso di non presenziare alla cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2023.