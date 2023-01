Brendan Fraser pronto per un nuovo film de La mummia: 'Datemi un lavoro!'

La carriera di Brendan Fraser ha subito un'improvvisa impennata nell'ultimo periodo, e mentre sembra probabile una possibile nomination agli Oscar 2023 per The Whale di Darren Aronofsky, i suoi fan sperano in un revival della saga de La mummia.

A sperarci, tra l'altro, è lo stesso Brendan Fraser, che in una recente intervista promozionale con Deadline si è detto più che disposto a riprendere il ruolo dell'iconico avventuriero Rick O'Connell. L'attore, che ha interpretato il personaggio in tre film (La mummia del 1999 e i sequel La mummia - Il ritorno del 2001 e La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone del 2008), ha dichiarato: "Assolutamente si! Anzi, scrivete subito la sceneggiatura! E' una domanda che continuano a farmi da qualche mese a questa parte, e non sono contrario. Come potrei esserlo? Non conosco un attore che non voglia un lavoro. A dirla tutta, non credo di essere mai stato così famoso come in questo momento, e paradossalmente ora come ora sono senza stipendio, quindi certo, sono già a bordo! Ogni progetto deve pur iniziare da qualche parte."

Un ostacolo al sogno di Brendan Fraser e dei suoi fan potrebbe essere rappresentato dai piani della Universal per il franchise dei Mostri Classici: dopo il fiasco del reboot del 2017 con Tom Cruise e la 'morte' del mai davvero nato Dark Universe, nell'ultimo periodo i Classici della Universal stanno tornando con rivisitazioni molto meno 'classifiche', come l'ottimo The Invisible Man e i prossimi The Wolfman con Ryan Gosling e Renfield con Nicolas Cage (a proposito, guardate il primo trailer ufficiale di Renfield, uscito poche ore fa).

Ricordiamo che The Whale uscirà in Italia prossimamente, mentre nel 2023 Brendan Fraser sarà rivisto nel cast di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, al fianco di Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Jesse Plemons. Per quanto riguarda il franchise de La mummia, invece, al momento tutto tace.