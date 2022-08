Brendan Fraser premiato a Toronto per The Whale di Aronofsky

Tempo di rivincite e di premi per Brendan Fraser, il Rick O'Connell protagonista de La Mummia, che ritorna al cinema con The Whale, la nuova fatica targata Darren Aronofsky.

Fraser parteciperà alla prima nordamericana della pellicola, in cui interpreta un uomo gravemente obeso che cerca di riparare il rapporto incrinato con la figlia adolescente, interpretata dalla star di "Stranger Things" Sadie Sink.

Basato sull'opera teatrale di Samuel D. Hunter, in The Whale un Fraser quasi irriconoscibile ha dato il meglio di sé come annunciato dal direttore generale del TIFF Cameron Bailey: "Siamo dinanzi ad una interpretazione di una profondità, di una potenza e di una sfumatura sbalorditive".

il Toronto Film Festival 2023 si terrà a partire dall'8 settembre, per poi protrarsi fino al 18 dello stesso mese. Durante il festival cinematografico canadese riceveranno premi, inoltre, l'intero cast di My Policeman, tra cui Harry Styles, Emma Corrin e Rupert Everett, e il regista di Empire of Light Sam Mendes.

La pellicola verrà distribuita da A24 e arriverà nelle sale non prima del prossimo settembre. Fino ad allora non resta che attendere impazienti non solo questo atteso progetto, ma anche quello targato Martin Scorsese: Killers of the Flower Moon, in uscita nel 2023 nelle sale italiane.