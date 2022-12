Brendan Fraser non parteciperà ai Golden Globe nonostante la nomination: i retroscena

Nella giornata di ieri sono state annunciate le nomination ufficiali ai Golden Globe 2023. Come ben sapete, uno dei favoriti per la vittoria finale è Brendan Fraser, candidato nella categoria "Best Performance in a Motion Picture - Drama Actor" per sua interpretazione in The Wale.

L'attore però non prenderà parte alla cerimonia, prevista per il 10 gennaio. Ma che cosa ha spinto la star de La mummia a prendere questa decisione? Ripercorriamo insieme quanto successo.

"Ho più trascorsi che rispetto per la Hollywood Foreign Press Association. No, non parteciperò. È per via della brutta storia che ho avuto con loro. E mia madre non ha cresciuto un ipocrita. Potete chiamarmi in tanti modi, ma non così", le parole rilasciate da Fraser a GQ il mese scorso.

La 'brutta storia' al quale l'attore 54enne fa riferimento risale all'estate del 2003. Fraser ha affermato di essere stato aggredito sessualmente dall'ex presidente della HFPA Philip Berk, durante un pranzo al Beverly Hills Hotel: "La sua mano sinistra si è avvicinata, mi ha afferrato il sedere e una delle sue dita mi ha toccato il perineo. E ha iniziato a muoverla", ha dichiarato l'attore nel 2018.

Berk negò le accuse e successivamente l'HFPA rilasciò una dichiarazione contro le molestie sessuali, ma le indagini svolte non portarono al suo licenziamento. Infatti, l'HFPA ha espulso Berk in un secondo momento nel 2021, a causa di alcune dichiarazioni controverse fatte sul movimento Black Lives Matter.