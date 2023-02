Brendan Fraser chiude le porte ad un ritorno in DC? Ecco la risposta dell'attore

Brendan Fraser non ha chiuso le porte a una sua eventuale nuova collaborazione con la DC nonostante le esperienze non propriamente positive avute nel recente passato con gli studios della casa di Batman.Brendan Fraser

L’attore canadese sta conoscendo nuove vette di popolarità dopo il successo dell’acclamato The Whale del regista visionario Darren Aronofsky per cui ha ricevuto anche una nomination come migliore attore protagonista agli Oscar 2023, ma nonostante la nuova posizione di vantaggio non vuole precludersi alcuna possibilità.

La rinascita dell’interprete de La Mummia è una delle storie più belle e interessanti della Hollywood di oggi, e sembra poter mettere un punto, con il giusto lieto fine, a una vicenda torbida e mai del tutto risolta che vedrebbe Fraser vittima e che risale al lontano 2003.

In un’intervista con Variety, Fraser a proposito di una sua nuova collaborazione con la DC ha dichiarato: “Forse. Dipende sempre dal capire di cosa si tratti. Il lavoro non è mai facile, a prescindere da chi lo produca. Ho appena finito con Doom Patrol, che è sempre una proprietà DC, e ho adorato Riley Shanahan, l’attore che ha dovuto indossare l’armatura e tutto il resto così che io abbia potuto aggiungere solo la voce e fare il mio lavoro in pigiama senza che nessuno se ne accorgesse. In ogni caso, sono aperto a una nuova collaborazione”.

Le parole di Fraser arrivano dopo la cancellazione di Doom Patrol, la cancellazione a titolo definitivo del film Batgirl in cui l’attore era stato chiamato a interpretare il villan Firefly e tornando ancora più indietro nel tempo, dopo l'esclusione per il ruolo del Superman di J.J. Abrams che non ha mai visto la luce.

L’apertura dell’attore a nuove collaborazioni dovrebbe fare riflettere James Gunn e l’intera divisione cinematografica della DC, perché appare probabile che dopo la nuova popolarità che sta vivendo, se l’attore non dovesse trovare un costume da supereroe da quelle parti, qualcun altro potrebbe provare a bussare in tal senso alla sua porta, data anche l’incredibile fanbase di cui gode Fraser.

DC perdonata e avvisata.