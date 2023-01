Brendan Fraser & Leonardo DiCaprio: 'Il primo ad avermi trattato da adulto'

La fine del 2022 ha visto il successo e la rinascita di Brendan Fraser con il nuovo film di Aronofsky The Whale. La carriera dell'iconico attore hollywoodiano si è ripresa alla grande: è infatti nei piani un film con Scorsese e DiCaprio. A proposito di quest'ultimo, Fraser ha raccontato con episodio significativo e tenero tra i due.

"Oddio. Quando sono arrivato in città per la prima volta, l'avevo visto in Gilbert Grape e aveva 15/16 anni. Io avevo 20 anni ed era davvero davvero bravo", afferma l'attore di The Whale in un'intervista per SiriusXM. I due attori si sarebbero poi incontrati e il modo di porsi di Fraser avrebbe colpito molto la grande e giovane star americana.

"Lui lo ha apprezzato. Mi ha detto che fossi la prima persona a trattarlo come un adulto perché quando l'ho incontrato non vedevo un ragazzino. Vedevo un attore formidabile che chiaramente era giovane, ma una forza della natura. E' una fortuna per me lavorarci con Scorsese", ha aggiunto il nostro Brendan. DiCaprio avrebbe dunque trovato in lui una delle poche figure che lo trattavano da pari. Ora, i due attori hanno avuto l'occasione di lavorare insieme in un progetto di Martin Scorsese: "E' un progetto Apple. Sono stato fortunato, ho lavorato con John Lithgow, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio", ha concluso.

Vi informiamo che il prossimo 23 Febbraio The Whale arriverà in Italia.