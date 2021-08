Brendan Fraser gioca con il Nintendo Switch e conquista di nuovo il web

Brendan Fraser continua a colpire e affondare i cuori dei fan con le sue uscite durante le interviste e i meet & greet con in fan su Zoom. Questa volta, l'attore de La Mummia è stato "beccato" a giocare con il Nintendo Switch.

È davvero il momento di Brendan Fraser.

L'attore, sempre amatissimo dai fan, ma da diverso tempo lontano dalle scene, sta vivendo un grande momento, tanto che il web l'ha definita la "Brendan Fraser Reinassance".

Fraser ha infatti numerosi progetti in cantiere, come il film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, la pellicola di Steven Soderbergh No Sudden Move o la serie tv DC di HBO Max Doom Patrol, arrivata ormai alla sua terza stagione, ma non è solo la sua fiorente carriera a far parlare di lui.

Più di recente l'attore è stato protagonista degli elogi del web quando, in un video diventato virale, si è visto come Fraser si commuovesse nel sentire le parole di una fan che lo incoraggiava dicendogli che fanno tutti il tifo per lui.

Questa volta, invece, è un divertente siparietto a renderlo oggetto di conversazione sui social: nel video che trovate in calce alla notizia vediamo l'attore alle prese con una console Nintendo Switch (con tanto di nome attaccato dietro) poco prima di iniziare un'intervista, tanto che la gag prosegue con Fraser che chiede un attimo di tempo prima di rivolgersi al suo interlocutore.

Avrà fatto in tempo a salvare i progressi di gioco di qualsiasi cosa a cui stesse giocando? Non lo sappiamo, ma le scommesse sul titolo del videogame scelto da Fraser sono ancora aperte.