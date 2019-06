Brendan Fraser avrebbe dovuto interpretare Superman in un film scritto da J.J. Abrams

Se il regista Matthew Vaughn aveva una trilogia su Superman in cantiere, J.J. Abrams aveva scritto una sceneggiatura per un lungometraggio intitolato Superman: FlyBy, in l'attore Brendan Fraser avrebbe dovuto recitare.

L'attore de La Mummia e Doom Patrol ha parlato del suo provino per il misterioso progetto mai realizzato durante una recente intervista con Yahoo Entertainment.

"Quando indossi quel costume ti senti letteralmente invincibile, senti davvero di essere in grado di volare. Il mantello ti induce a pensare di avere il potere del volo anche se, beh, ovviamente non è davvero così."

La star ha anche accennato alla segretezza del progetto: è risaputo che Abrams avvolge i suoi film in una fitta nebbia di depistaggi e punti interrogativi, ma per il suo Superman aveva messo a punto una sorta di sceneggiatura illeggibile.

"In pratica la sceneggiatura era stampata su una sorta di carta cremisi e scritta con inchiostro nero, in modo che non potesse essere fotocopiata. Mi fecero leggere il copione seduto in un ufficio per un’ora. Mi sembrava di far parte di un’operazione clandestina!"

Per chi non lo sapesse, il film era ispirato al fumetto DC La Morte di Superman e venne messo in pre-produzione nel 2002, per la regia di McG. Il progetto venne interrotto a causa delle proiezioni di budget, che stimarono fondi superiori ai $400 milioni di dollari.

Per altri approfondimenti su progetti mai realizzati, scoprite gli ultimi aggiornamenti sullo Snyder Cut di Zack Snyder, che a quanto pare sarebbe finalmente pronto.