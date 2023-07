Brendan Fraser disse no a Superman prima di Henry Cavill: quanto soldi ha perso?

Per tutti gli anni '90 e l'inizio dei 2000, Brendan Fraser è stato sinonimo di successo al botteghino. Il vincitore del premio Oscar e volto de La Mummia, rifiutò di interpretare Superman prima che venisse contattato Henry Cavill. Con questa mossa coraggiosa l'attore segnò una svolta alla sua carriera.

Brendan Fraser fu provinato per il ruolo di Superman per un progetto che, effettivamente, non è mai stato realizzato. Le sue ragione nel rifiutare il ruolo erano non solo nella sua voglia di non "rimanere" bloccato in un personaggio ma anche quella che secondo lui era una pessima gestione del progetto da parte della Warner Bros. Un altro dei motivi per cui Fraser rifiutò la proposta riguarda anche diverse brutte disavventure nel corso della sua carriera e di come abbia quasi rischiato di morire sul set de La Mummia.

Data la fama di Fraser all'epoca della produzione del progetto, Fraser avrebbe potuto guadagnare molto di più di quello che è stato il ricavato ottenuto da Cavill. L'attore inglese ha ottenuto dalla sua interpretazione dell'Uomo d'Acciaio circa 14 milioni di dollari. La fama sconfinata di Fraser come "icona" dei film action lo avrebbe reso un Superman ancora più famoso di quello di Cavill. La sua decisione di dare una nuova traiettoria alla sua carriera, lo ha sicuramente aiutato nel lanciarsi nel mondo del cinema d'autore.

Nonostante abbia ottenuto un premio Oscar, per The Whale è stato fortemente criticato il casting di Brendan Fraser. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!