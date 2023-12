Brendan Fraser compie 55 anni: 'Hollywood ti ama finché non trova qualcun altro'

Pochi, in quel di Hollywood, possono parlare di caduta e rinascita come Brendan Fraser: la star della Mummia, passata dall'essere uno degli attori in rampa di lancio più amati dell'industria sul finire degli anni '90 allo sparire dalla circolazione, si sta finalmente godendo la sua rivincita, ma non ha certo dimenticato il recente passato.

Fraser, che oggi compie 55 anni e che recentemente ha annunciato il suo primo film da protagonista dopo The Whale, non ha mai risparmiato critiche al mondo della settima arte per il modo in cui riesce a portare in alto le sue giovani star salvo poi dimenticarsene e passare al prossimo fenomeno da sfruttare finché possibile.

"Fai un film e Hollywood ti ama per un po'. Ti amano, ti amano, ti amano finché... Oh, ora hanno trovato qualcun altro da amare! Non è una questione ciclica, è questione di un attimo" sono state le parole dell'attore recentemente tornato alla ribalta grazie al film di Darren Aronofski valso a Brendan Fraser anche la conquista di un Oscar come Miglior attore protagonista.

La speranza, ovviamente, è che The Whale possa essere solo l'inizio di un nuovo periodo d'oro per la star di Indiavolato e George Re della Giungla, che meriterebbe senz'altro queste ed altre soddisfazioni dopo gli anni di oblio ai quali è stata condannata.