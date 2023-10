Brendan Fraser compare in Killers of the flower moon o è stato tagliato? La partecipazione dell'amatissimo attore premio Oscar al cast del nuovo film di Martin Scorsese è stata poco chiara in passato, ecco tutto quello che dovete sapere.

Con Killers of the flower moon ora nelle sale italiane, possiamo confermarvi che si, Brendan Fraser compare nel nuovo film di Martin Scorsese: l'attore, neo premio Oscar per The Whale di Darren Aronofsky, interpreta il ruolo dell'avvocato di Bill Hale, il personaggio interpretato da Robert De Niro, e compare in un paio di scene nell'atto finale del film, quando i terribili crimini del co-protagonista iniziano a venire a galla. Sebbene in un ruolo non particolarmente di rilievo (e che in effetti ha il rischio di distrarre lo spettatore, che se lo vede comparire all'improvviso quasi alla fine del film), Brendan Fraser ha un paio di occasioni per brillare, e soprattutto lo fa al cospetto di due mostri sacri come Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.

I dubbi sulla presenza di Brendan Fraser in Killers of the flower moon risalgono a maggio scorso, quando il film venne presentato al Festival di Cannes 2023: in un'email recapitata alla stampa prima della premiere dell'opera, infatti, il nome di Brendan Fraser fu dimenticato dalla lista completa del cast, cosa che generò qualche discrepanza nei rapporti sulla partecipazione dell'attore al film di Scorsese. Curiosamente, in quella stessa email era assente anche il nome di John Lithgow, che in Killers of the flower moon invece interpreta l'avvocato dell'accusa e quindi il rivale di Brendan Fraser: solo una doppia svista da parte di Cannes, che per quanto incomprensibile va definitivamente ridimensionata.

Per altri contenuti scoprite com'era la versione originale di Killers of the flower moon prima delle numerose modifiche apportate da Scorsese nel corso degli anni.