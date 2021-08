Brendan Fraser si commuove parlando dei suoi fan: il video è dolcissimo e sbanca TikTok

Nei giorni scorsi è stato annunciato che Brendan Fraser farà parte del cast di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e la star della saga de La mummia ha discusso la cosa durante una nuova intervista promozionale.

"Lavorerò con Scorsese, Leo e Bob DeNiro", esclama la star nel video che potete trovare in calce all'articolo. Dimostrando l'entusiasmo di un bimbo quando la giornalista si congratula con lui per la notizia "emozionante", Fraser aggiunge: "Grazie, penso che potrei sentirmi male! Sono un po' ansioso. Voglio dire, sarà divertente, ma sono tipo nervosissimo". La star finge di mangiucchiarsi le unghie a simulare l'ansia che lo agita dentro, quindi la giornalista interviene a gamba tesa e senza pietà attacca il già di per sé scosso Brendan Fraser facendogli notare quanto internet sia pazzo di lui.

"Sappi solo che Internet è pazzo di te" gli dice la giornalista. "Ti siamo tutti di supporto. Ci sono così tante persone là fuori che ti amano e tutti noi facciamo il tifo per te. E non vediamo l'ora di vedere cosa farai in futuro". In risposta, Brendan Fraser sorride timidamente e si nasconde dietro un bicchiere d'acqua per riordinare i pensieri, visibilmente commosso. Con grande umiltà e quasi in un singhiozzo, l'attore si tocca il cappello da cowboy e dice: "Grazie, signora".

Il video è diventato immediatamente virale ed è stato visto oltre 1,6 milioni di volte su TikTok. La tiktoker Lindley ha anche pubblicato la clip sul suo account Instagram personale, scrivendo: "La Mummia è stata una parte così importante della mia vita, quindi poter incontrare Brendan Fraser è un ricordo del quale farò tesoro per sempre."

Ricordiamo che nelle scorse ore anche John Lithgow è entrato nel cast di Killers of the Flower Moon. Le riprese del film sono attualmente in corso e la sua uscita è prevista al cinema e su Apple TV+ nel corso del 2022.