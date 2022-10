Breathe: Milla Jovovich nelle prime immagini dell'action dai produttori di John Wick

E' stato rilasciato un first look di Breathe, nuova pellicola d'azione realizzata dai produttori di John Wick. A comparire nelle prime immagini è l'attrice Milla Jovovich che vestirà i panni di un personaggio non ancora annunciato che tenterà di sopravvivere in un mondo dove non esiste più ossigeno.

L'attrice, nota per aver fatto parte del cast di Resident Evil, sarà una delle protagoniste del nuova pellicola diretta da Stefon Bristol, ambientata in un futuro distopico. Negli ultimi anni il mondo del cinema si è dedicato molto alle storie capaci di raccontare una Terra ormai in declino nel quale non c'è più alcuna speranza di sopravvivenza. Accanto a Milla Jovovich, saranno presenti anche Jennifer Hudson, Sam Worthington, Quvenzhané Wallis e Common.

Mentre è stata svelata la durata di John Wick 4, si è iniziato a sapere qualcosa in più anche su questa nuova pellicola in arrivo, realizzata dai produttori di John Wick. La storia seguirà le vicende di una madre ed una figlia, costrette a sopravvivere sottoterra in un mondo in cui l'ossigeno è venuto a mancare. L'impostazione del film, che passa dall'action al post-apocalittico, lo rende quasi un thriller di sopravvivenza capace di raccontare la difficoltà nel vivere in condizioni di estrema difficoltà.

Insomma, i produttori di John Wick sembrano non volersi fermare mai. Mentre è in corso la lavorazione di Breathe e il ritorno di Keanu Reeves è sempre più vicino in autunno cominceranno le riprese di Ballerina, spin off di John Wick con Ana De Armas protagonista.