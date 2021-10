Breakwater: Mena Suvari si unisce al cast del nuovo thriller poliziesco

Mena Suvari attrice di Badge of Honor, è entrata nel cast di Breakwater, un nuovo film indie diretto da James Rowe. Al suo fianco ci saranno Darren Mann e Dermot Mulroney che tornerà presto con Hanna su Amazon Prime.

Il film sarà un thriller che vedrà Mann come protagonista nei panni di Dovey, un giovane ex detenuto che un giorno viola la libertà vigilata superando i confini di Stato per riuscire a rintracciare la figlia del suo compagno di galera, Ray Childress (Mulroney). In questa storia Suvari sarà Kendra, l'audace e seducente manager di un ristorante vicino alla prigione di stato, che offre ai detenuti appena rilasciati il ​​loro primo assaggio del mondo esterno.

Breakwater è attualmente in fase di riprese in North Carolina, e a occuparsi della sua produzione è la Loose Cannon Pictures, insieme a Matt Paul, Larry Hummel, Edward Winters e Dana Lustig.

Il cast conterà nomi come Alyssa Goss, Celia Rose Gooding e Sonja Sohn che abbiamo conosciuto con The Wire.

Suvari è una grande aggiunta alla lista di attori, con esperienze di alto livello nel franchise di American Pie e in American Beauty, il film di Sam Mendes che le ha regalato la notorietà. Tra l'altro proprio in questo periodo la sua agenda di impegni conta titoli importanti, come il biopic Reagan e The Accursed. Oltre, ovviamente, a Breakwater.