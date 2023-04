Breakout, ecco il film che vedrà il ritorno di Schwarzenegger al Cinema

Il regista di I Mercenari 4, Scott Waugh, dirigerà il film Breakout, che segnerà il ritorno sul grande schermo di Arnold Schwarzenegger, nei panni di Terry Reynolds. Quando il figliastro viene condannato a 25 anni ingiustamente, Reyonolds tenterà di farlo evadere, affrontando il direttore della prigione.

Le riprese di Breakout inizieranno quest'anno nell'Europa orientale.

La notizia arriva dopo quella che riguarda il rilascio del primo libro motivazionale di Schwarzenegger.

La sceneggiatura del film sarà curata da Richard D'Ovidio, basandosi su una storia che ha co-creato con Nicole D'Ovidio. Lui è attualmente impegnato nella scrittura di The Last Frontier, serie originale per Apple.

Questo progetto ad alto budget segna a tutti gli effetti il ritorno del celebre attore al cinema, visto per l'ultima volta nel 2019 con Terminator: Destino Oscuro. Tuttavia non sembra finita qui, infatti diversi mesi fa sono stati presentati diversi progetti che riguardano Schwarzenegger.

Breakout sarà prodotto da Off The Pier Entertainment, alcuni dei membri dello studio si sono così espressi sulla pellicola in arrivo: "Siamo orgogliosi di far parte del progetto, vogliamo dare vita alla visione di Scott insieme al leggendario Arnold Schwarzenegger. Questa è un'idea magnifica per offrire intrattenimento di alta qualità e su larga scala".

Hanno poi aggiunto: "Siamo entusiasti di lavorare con Scott, lui ed Arnold insieme rappresentano la coppia perfetta per dare vita a questo film".

Non resta quindi che attendere ulteriori notizie sull'atteso ritorno del divo del cinema attraverso questo nuovo film.