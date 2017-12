BREAKING: Ufficiale! Disney ha comprato 20th Century Fox e 20th Century Fox Television!

Ultim'ora: accodo ufficializzato e concluso tra Disney e FOX. La Casa di Topolino ha comprato gli asset di. Inoltre, ci sono anche altri dettagli riguardanti l'attesissimo accordo.

La Disney ha comprato una parte della 21st Century Fox: la 20th Century Fox studio Cinematografico e la 20th Century Fox Television production company; in più sono stati acquisiti altri asset della compagnia come FX Networks, National Geographic, 22 canali di sport regionali e gli interessi di Fox in Hulu, Sky e Star.

Nell'accordo non sono previsti l'inclusione di Fox News, the FOX broadcast network, o Fox Sports, che rimangono all'impero Fox. Disney è già proprietaria di ABC ed ESPN, e incorporare la FOX e Fox Sports sarebbe stato monopolio.

Segue un estratto del comunicato ufficiale:



"La Walt Disney Company e la Twenty-First Century Fox, Inc. hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per Disney per l'acquisizione della 21st Century Fox, compresi gli studi della Twentieth Century Fox Film e Television, insieme a compagnie televisive via cavo e internazionali, per circa 52,4 miliardi di dollari in stock (soggetti a modifiche). Basandosi sull'impegno di Disney per offrire intrattenimento di alta qualità, l'acquisizione di queste risorse complementari consentirà alla Disney di creare contenuti più accattivanti, creare relazioni più dirette con i consumatori di tutto il mondo e offrire un'esperienza di intrattenimento più avvincente ai consumatori ovunque e comunque scelgano. Immediatamente prima dell'acquisizione, 21st Century Fox separerà la rete e le stazioni di Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 e Big Ten Network in una società che verrà scorporata ai suoi attuali azionisti.



Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di 21st Century Fox riceveranno 0,2745 azioni Disney per ciascuna azione di Fox 21st Century in loro possesso (salvo adeguamento per alcune passività fiscali come descritto di seguito). Il rapporto di cambio è stato stabilito in base a un prezzo medio ponderato sul volume medio in 30 giorni del titolo Disney. Disney si assumerà anche l'onere di circa $ 13,7 miliardi di debiti netti della 21st Century Fox. Il prezzo dell'acquisizione implica un valore patrimoniale complessivo di circa 52,4 miliardi di dollari e un valore di transazione totale di circa 66,1 miliardi di dollari (basato, in ogni caso, sul rapporto di cambio dichiarato senza alcun aggiustamento) per l'attività in acquisizione da Disney, che comprende asset consolidati insieme ad un buon numero di investimenti azionari.



Proprietà di intrattenimento popolari che si uniranno alla famiglia Disney



Si uniranno alla Disney, con questa acquisizione, alcune delle produzioni cinematografiche più acclamate della 21st Century Fox, tra le quali quelle Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures e Fox 2000, che, insieme, offrono diverse e avvincenti storie quali Avatar, X-Men, I Fantastici Quattro e Deadpool; The Grand Budapest Hotel, Hidden Figures, Gone Girl, The Shape of Water e The Martian - e le unità creative televisive, la Twentieth Century Fox Television, FX Productions e Fox21, che hanno portato prodotti quali The Americans, This Is Us, Modern Family , The Simpson e tante altre serie TV di successo per gli spettatori di tutto il mondo. Disney acquisirà anche FX Networks, National Geographic Partners, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India e gli interessi di Fox in Hulu, Sky plc, Tata Sky e Endemol Shine Group.



"L'acquisizione di questa straordinaria collezione di aziende dalla 21st Century Fox riflette la crescente domanda da parte dei consumatori per una più ricca scelta riguardante le esperienze di intrattenimento che sono ora più avvincenti, accessibili e convenienti che mai", ha dichiarato Robert A. Iger, Chairman e Chief Executive Officer, della The Walt Disney Company. "Siamo onorati e grati che Rupert Murdoch ci abbia affidato il futuro delle aziende che ha passato un'intera vita a costruire, e siamo entusiasti di questa straordinaria opportunità che ci consente di aumentare in modo significativo il nostro portfolio di franchise e contenuti amatissimi, così da migliorare considerevolmente il numero di offerte dirette ai consumatori. L'accordo amplierà inoltre la nostra portata internazionale, consentendoci di offrire storie straordinarie su piattaforme di distribuzione innovative a più consumatori nei mercati chiave di tutto il mondo."



"Siamo estremamente orgogliosi di tutto ciò che abbiamo costruito alla 21st Century Fox, e credo fermamente che questa combinazione con Disney sarà ancora più prolifica per gli azionisti, dal momento che la nuova Disney continua a stabilire gli standard in un'industria esaltante e dinamica," Ha dichiarato Rupert Murdoch, presidente esecutivo della 21st Century Fox. "Inoltre, sono convinto che questa combinazione, sotto la guida di Bob Iger, diventerà una delle più grandi aziende al mondo. Sono grato e incoraggiato dal fatto che Bob abbia accettato di rimanere, e che si sia impegnato per raggiungere il successo, insieme a un team che non è secondo a nessuno."



Se volete leggere il comunicato completo, in lingua originale, vi rimandiamo al link FONTE.