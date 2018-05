BREAKING! Star Wars: James Mangold scriverà e dirigerà il film su Boba Fett!

Proprio mentre Solo: A Star Wars Story di Ron Howard inizia la sua corsa al box-office, la Lucasfilm annuncia il nuovo spin-off cinematografico della saga di Star Wars che sarà incentrato sul personaggio di Boba Fett.

Il The Hollywood Reporter conferma che la Lucasfilm sta sviluppando una pellicola dedicata a Boba Fett ed ha ingaggiato James Mangold per scriverla e dirigerla. Mangold è conosciuto per aver diretto gli acclamati Logan - The Wolverine e Walk the Line - Quando l'amore brucia l'anima; tra i suoi credits ricordiamo anche Quel treno per Yuma e Wolverine - L'immortale.

Il personaggio di Boba Fett ha fatto il suo debutto all'interno di Star Wars - Episodio V: L'impero Colpisce Ancora come uno dei cacciatori di taglie incaricato dall'Impero per trovare il Millenium Falcon. Fett riuscirà nella sua missione, portando Han Solo al palazzo di Jabba. Successivamente all'uscita, nell'Edizione Speciale di Una nuova speranza, è stata inclusa una primissima apparizione di Fett.

Il progetto legato a Boba Fett, secondo alcuni report, era in sviluppo allo studio da svariato tempo; a quanto pare era Josh Trank (Chronicle, Fantastic Four - I Fantastici Quattro) a dover dirigere la pellicola, prima di 'abbandonarla' per - sembrerebbe - divergenze creative.

A parte Solo e Rogue One, la Lucasfilm sta anche procedendo con lo spin-off incentrato su Obi-Wan Kenobi.