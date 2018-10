Spider-Man: Far From Home, ecco il Mysterio di Jake Gyllenhaal!

Grazie ad alcune foto trapelate dal set di Spider-Man: Far From Home e finite online negli scorsi minuti, abbiamo finalmente la possibilità di mostrarvi il villain Mysterio del candidato all'Oscar Jake Gyllenhaal.

Nell'immagine, che come al solito potete trovare in calce alla notizia, potete vedere nel dettaglio il costume del villain. Non è ancora chiaro se la persona che ne indossa i panni sia Gyllenhaal o la sua controfigura.

Nel cast di Spider-Man: Far From Home, oltre a Tom Holland e Gyllenhaal, ritroveremo anche Marisa Tomei, JB Smoove, Michael Mando e Michael Keaton. Tra le new entry anche Numan Acar, Remy Hii, Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Cobie Smulders in quelli di Marie Hill.

Jon Watts, già autore del precedente Spider-Man: Homecoming, tornerà alla regia anche di questo sequel. Il personaggio ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel 2016 in Captain America: Civil War, ed è tornato anche nell'acclamato Avengers: Infinity War dei fratelli Russo. Far From Home sarà primo film dei Marvel Studios ad essere distribuito dopo Avengers 4, e arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel luglio 2019.

Altri film del Marvel Cinematic Universe in dirittura d'arrivo sono Captain Marvel e Avengers 4, che usciranno rispettivamente a marzo 2019 e ad aprile 2019.