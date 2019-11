Breaking news: i Marvel Studios annunciano le date di cinque nuovi film tra 2022 e 2023

I Depeche Mode nel 1981 cantavano "I just can't get enough" e la fanbase del Marvel Cinematic Universe ne ha fatto decisamente il suo motto e, dopo l'annuncio appena fatto, è così difficile immaginarli impegnati in un flash mob sotto la finestra di Kevin Feige, (magari con Starlord a cantare in prima fila): tra 2022 e 2023 usciranno ben 5 film Marvel.

Le date previste sono:

7 ottobre 2022

17 febbraio 2023

5 maggio 2023

5 luglio 2023

3 novembre 2023

che garantiranno una dose quasi bimestrale di supereori durante tutto l'anno.

La Disney ne ha appena dato la notizia, senza però svelare i titoli dei film, e per quanto si voglia giocare ad indovinarli l'impresa sarà molto ardua viste le dimensioni "titaniche" che il MCU sta prendendo

Tra i film più probabili Ant-Man 3, recentemente annunciato, e un nuovo capitolo di Blade che vedrà Mahershala Ali nei panni del cacciatore di vampiri. Faige ha annunciato allo scorso Comic-con di San Diego che anche un nuovo film sui Fantastici 4 sarebbe presto entrato in produzione, così come, speriamo, una terza pellicola con di Deadpool con Ryan Reynolds. Anche Guardiani della Galassia Vol.3 e un nuovo Captain Marvel potrebbero essere compresi nel programma e se vi sembra che manchi ancora qualcuno all'appello avete ragione: dopo Dark Phoenix, cosa ne sarà degli X-Men?

Il 2023 sembra dietro l'angolo, ma tra l'immenso lavoro che attende i Marvel Studios nel 2021, le uscite di Black Widow (1 maggio 2020 ) e Gli Eterni (6 novembre 2020), insieme alle numerose serie presto su Disney+, il fermento nella Major è palpabile: neanche Scarlett Johansson e Chris Evans avevano immaginato un'ascesa simile!