BREAKING NEWS! La Comcast conferma l'offerta per la Fox. Sfumano i piani della Disney?

Se ne discuteva e le voci erano praticamente ufficiose fino a pochi giorni fa, ma ecco che oggi la Comcast con un comunicato ufficiale ha confermato la volontà di proporre un'offerta d'acquisizione alla 21st Century Fox per subentrare alla Disney nell'accordo.

La società parla di "fasi avanzate" nella formulazione di una controfferta a quella della Casa di Topolino, e anche se la cifra non è ancora stata confermata si parlerebbe di 60 miliardi, 7,6 in più rispetto ai 52,4 miliardi offerti dalla compagnia guidata da Bob Iger. Il colosso americano proprietario della NBC Universal ha dichiarato che "qualsiasi sarà l'offerta, sarà direttamente in contanti, liquida, e migliore di quella della diretta concorrente".



Ricordiamo che attualmente l'accordo Disney/Fox è attentamente vagliato dall'anti-trust e dovrebbe essere ratificato entrò la metà del prossimo anno, ma i giochi non sono ancora chiusi ed è qui che la Comcast ha deciso di rovinare i piani a Iger. In realtà, come dicevamo, la Comcast sarebbe più interessata alle quote di Sky in mano a Fox, che potrebbe diventarne presto unica proprietaria, quindi pochi giorni fa si parlava di una possibile rinuncia di Iger alle quote Sky, così da far chiudere alla Fox due accordi: uno con la Disney per il possesso dei canali Fox e dei diritti Marvel e altre proprietà, e uno con la Comcast per Sky. Adesso, però, la Comcast si dimostra aggressiva e conferma di volere subentrare in toto alla Disney, anche se i giochi non sono ancora chiusi.



Rescindere dall'accordo con Disney, comunque, significherebbe per la Fox pagare una clausola di 1,52 miliardi. Niente è ancora certo, ma la Comcast è adesso ufficialmente rientrata a gamba tesa sull'accordo, minando anche la sicurezza dei fan Marvel di vedere nel MCU i Fantastici 4 e gli X-Men.