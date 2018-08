BREAKING: HBO annuncia ufficialmente la prima stagione di Watchmen, ecco il primo teaser

Finalmente è ufficiale: HBO ha ordinato la prima stagione dell'adattamento televisivo di Watchmen, celebre romanzo grafico realizzato da Alan Moore e Dave Gibbons.

La nuova incarnazione di Watchmen è stata creata da Damon Lindelof, autore di Lost e del pluripremiato The Leftovers.

Mentre nelle scorse settimane abbiamo avuto notizie che riguardavano esclusivamente il pilot, HBO ha adesso ordinato un'intera stagione. Inoltre, il network ha comunicato che la serie debutterà nel corso del 2019: si tratta di una vera e propria sorpresa, dato che ad oggi non sappiamo neppure se la terza stagione di Westworld riuscirà ad arrivare nel corso del prossimo anno.

Comunque, Watchmen va a rinvigorire una line-up assolutamente invidiabile per HBO, che durante il 2019 lancerà l'ultima stagione de Il Trono di Spade, la nuova stagione di Veep e la terza, attesissima stagione di True Detective.

Il dramma arriva ad HBO attraverso la White Rabbit di Lindelof in collaborazione con la Warner Bros. Television. Ovviamente, la serie è basata sui personaggi di proprietà DC Comics, ma a differenza del film di Zack Snyder non sarà un un adattamento diretto della graphic novel di Alan Moore: qualche tempo fa, infatti, Damon Lindelof in persona ha annunciato che la serie tv sarebbe stata una sorta di "remix" del materiale originale, presentando nuovi personaggi e una storia inedita ambientata però nel mondo creato da Moorei.

Il gargantuesco cast dell'ambiziosa serie di Lindelof include Regina King, che ha recitato nella seconda e nella terza stagione del precedente dramma della HBO The Leftovers, e poi ancora Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Jacob Ming-Trent, Dylan Schombing, Lily Rose Smith, Adelynn Spoon, Yahya Abdul-Mateen II, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher e Sara Vickers.

In attesa del primo trailer ufficiale, gustatevi il simpatico teaser qui sotto.