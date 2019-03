UFFICIALE: la Disney ha comprato ufficialmente la Fox

Come vi avevamo anticipato in un precedente articolo, la Disney e la Fox sono diventate ufficialmente una sola compagnia, con l'accordo di acquisizione siglato pochissimi minuti fa.

A rivelarlo è stata la 20th Century Fox tramite un post sul social network Twitter, che potete trovare comodamente in calce all'articolo. L'acquisizione, comunque, diventerà effettiva alle ore 12:02 a.m. Easter Time di domani, mercoledì 20.

Le implicazioni di questo accordo sono letteralmente epocali, ma ovviamente l'attenzione di tutti è concentrata sui Marvel Studios di Kevin Feige, che come vi abbiamo ampiamente spiegato in uno speciale sul Marvel Cinematic Universe, da oggi (anzi da domani alle 12:02 ET) sarà in grado di integrare personaggi appartenenti ai franchise di X-Men e dei Fantastici Quattro, i cui diritti di sfruttamento cinematografico fino a qualche ora fa appartavano alla 20th Century Fox. E' lecito aspettarsi qualche annuncio in questo senso, magari proprio da Feige in persona.

Inoltre, cambia nuovamente la formazione della Motion Picture Associations of America, che era salita a sette membri ufficiali con l'integrazione di Netflix di qualche settimana fa: da oggi, con la Fox che verrà inglobata dalla Disney, si tornerà a sei (Disney, Netflix, Warner Bros, Paramount, Universal Studios e Sony).

Tra le altre proprietà intellettuali acquisite dalla Disney ricordiamo Avatar, Il Pianeta delle Scimmie, I Griffin, I Simpson e Alien.