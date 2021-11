Breaking Dawn Parte 2, Robert Pattinson: 'Ho avuto non pochi problemi durante le riprese'

Questa sera torna in tv Breaking Dawn Parte 2, l'ultimo capitolo cinematografico della Trwilight Saga, dedicata alla romantica storia d'amore tra il vampiro Edwuard Cullen e l'umana Bella Swan. Come rivelato però dal protagonista maschile della pellicola Robert Pattinson, ci sono stati non pochi problemi nel corso delle riprese.

In particolare l'attore ha ammesso che a differenza dei suoi colleghi, nel corso delle riprese di tutti e 4 i film ha avuto serie difficoltà ad indossare le lenti a contatto che conferivano al suo personaggio il particolare colore degli occhi bronzo ramato. Pattinson ha rivelato di essere stato aiutato ogni mattina da un membro della troupe, viste le sue difficoltà oggettive con le lentine colorate:

"E' stato imbarazzante, dovevo essere aiutato ogni mattina. Gli altri hanno capito come applicarle, mentre io per tutta la durata delle riprese ho avuto bisogno di due persone che mi aiutassino ad indossarle perchè non ero in grado di farlo da solo".

Robert Pattinson che sarebbe potuto essere sostituito da Scott Eastwood nella Saga di Twilight, ha poi aggiunto di essere stato messo anche in crisi dalle scene di nudo. Il suo Edward infatti, di tanto in tanto, si mostrava a torso nudo, cosa che ha messo estremamente in imbarazzo l'attore: "Era una cosa che mi rendeva nervoso. Nel corso della serie sono riuscito a restare più o meno vestito, ma il mio personaggio nei libri di Stephenie Meyer si spoglia ogni tre pagine. Quando toglievo la camicia assomigliavo ad una sorta di wurstel gonfiabile. Ho avuto non pochi problemi durante le riprese".

